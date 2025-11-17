Драгана Мирковиќ има дијагноза од која мора доживотно да прима терапија

Долга кариера и луксузен живот во замок се само дел од работите со кои може да се пофали пејачката Драгана Мирковиќ.

Сепак, таа мораше да се соочи со сериозен здравствен проблем.

Пред неколку години, Мирковиќ откри дека нејзината тироидна жлезда е оштетена до тој степен што ќе мора да зема лекови до крајот на животот.

– Проблемот со тироидната жлезда се појави затоа што многу работи ги премолчував. Навистина знае да биде болно кога имате грутка во грлото и кога сакате да кажете нешто, но не си дозволувате да кажете или одговорите – откри Драгана.

За да ја држи болеста под контрола, таа е принудена да се подложи на одредена медицинска терапија, но исто така се обидува да си помогне природно колку што може, го промени начинот на исхрана и зема одредени додатоци во исхраната.

– Ова се природни детоксикации, додатоци во исхраната кои го детоксицираат телото и помагаат и ја подобруваат работата на тироидната жлезда – изјави близок до пејачката и додаде:

– Заедно со овие додатоци, Драгана мора да ја промени својата исхрана, но тоа не ѝ е тешко бидејќи инаку е на режим, бидејќи внимава на својата тежина и е свесна дека здравата исхрана е најдобриот лек против стареењето. Во секој случај, Драгана сè уште се чувствува добро, но бидејќи се грижи за своето здравје, сака да направи сè што е можно за да се чувствува подобро и да го намали проблемот со тироидната жлезда на минимум – рече изворот.

