Радио Милева јака „риба“

Досега не сме ја виделе ваква Миа Борисављевиќ: Брутално секси во проѕирно фустанче кое ја покрива само интимата

2 мин. читање
Досега не сме ја виделе ваква Миа Борисављевиќ: Брутално секси во проѕирно фустанче кое ја покрива само интимата

Пејачката Миа Борисављевиќ позираше во секси транспарентно фустанче во боја на кожа, додека нејзините интимни делови беа покриени со сребрени детали во форма на раце.

Таа самоуверено позираше пред огледалото, а провокативниот фустан дополнително ја истакна нејзината извајана фигура.

Познато е дека пејачката е исклучително посветена на тренирањето, што го објаснува нејзиниот беспрекорен изглед, а коментарите на обожавателите, полни со комплименти, се редеа еден по друг.

Кога изјави дека нејзиниот сопруг Бојан Грујиќ е еден од најпосакуваните мажи и дека неодамнешниот тренд на TikTok е да се „фрли око“ на зафатен маж, Миа истакна дека не се плаши дека некоја девојка би можела да ѝ го украде партнерот.

– Токму сега? Тоа навистина ме изненадува. Секако, не се плашам дека некој ќе ми го украде. Бојан е згоден и зафатен долго време – рече пејачката низ смеа и откри дали е љубоморна во бракот:

– Сигурна сум дека во некои ситуации сум, сè што е нормално за една личност. Ги канализирам негативните емоции во себе. Работам на себе да не бидам љубоморна во ниту една сфера од животот – истакна таа неодамна за Блиц.рс

фото:Instagram printscreen/ miaborisavljevic

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top