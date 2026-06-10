Додека Мина Костиќ минува низ душевна агонија, партнерот Каспер го прекрши дадениот збор

Откако пристигна во Белград, Мане Ќурувија Каспер им стави до знаење на сите дека нема да се огласува за медиумите, а сега ја објави фотографијата на Мина и го прекрши заветот на молчење!

Србија пред неколку дена беше изненадена од веста дека познатата пејачка Мина Костиќ е итно примена во Клиниката за психијатриски болести „Д-р Лаза Лазаревиќ“ откако доживеала целосен нервен слом!

Додека семејството и пријателите се обидуваат да ги сокријат деталите од оваа естрадна драма, ситуацијата се загреа уште повеќе кога нејзиниот партнер Каспер ги спакува куферите и итно пристигна од Америка!

По пристигнувањето во Белград, Каспер им стави до знаење на сите дека нема да се огласува за медиумите и дека моли за приватност во ова тешко време. Сепак, тој рече, а потоа негираше!

Каспер не можеше да го издржи тоа, па само сподели нешто на својот Инстаграм профил што го „раздрма“ интернетот за секунда. Тој ја објави фотографијата на Мина во верзија со вештачка интелигенција (ВИ), каде што пејачката изгледа непрепознатливо и нереално, и додаде само два збора што создадоа тотален хаос: „Мојата гордост!“

Оваа објава веднаш предизвика лавина од спротивставени коментари и крена невидена прашина на социјалните мрежи. Додека некои го гледаат ова како трогателен гест, безусловна поддршка и порака за љубов во најтешките моменти од животот, други се лути и тврдат дека тој сака популарност!

„Жена лежи во болница поради ментален слом, а тој прави ВИ портрети од неа и ги прикачува на Инстаграм?! Па, зборувајте како маж, а не за да собирате лајкови!“ гласи еден од лутите коментари на Твитер. „Жена во Лаза, а тој фотографира“, „Да, гледаме дека не сакате да пишувате за ова“, стои во коментарите.

„Ова е чисто привлекување внимание во моментот кога на Мина најмногу ѝ е потребен мир, човекот очигледно сака да биде во медиумите“, според следбениците.

Каспер ја отвори Пандорината кутија со овој потег.

фото: You tube printscreen/ TV Pink/ Instagram/ casper4casper/ minakostic_official