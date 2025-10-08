Дино скршен од болка: Прво огласување на единствениот син на Халид Бешлиќ

Дино Бешлиќ, син на пејачот Халид Бешлиќ, се огласи по смртта на својот татко.

Бешлиќ почина вчера на 72-годишна возраст по борба со ракот, а неговиот наследник успеа да изговори само неколку зборови.

– Сите сме добро. Така е, како што е – кратко изјави Дино за Блиц.

За потсетување, Халид Бешлиќ почина на 72-годишна возраст по борба со тешка болест. Халид Бешлиќ почина од рак на мочниот меур, а имаше и долгогодишни здравствени проблеми, вклучувајќи дијабетес, проблеми со црниот дроб и бубрезите кои бараа одржување во живот, како и последици од сериозна сообраќајна несреќа во 2009 година во која го изгуби окото и ги повреди белите дробови.

Foto: Facebook/Hakalovic Emir/Facebook