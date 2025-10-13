Дино Мерлин на комеморацијата за Халид Бешлиќ со својот говор ги расплака сите: „Го галев по косата, рацете…“

Денес (13. Октомври) ќе биде погребан пејачот Халид Бешлиќ, а во негова чест се одржа и комеморација која

Hayat Media BIH ја пренесуваше во живо.

Пејачот Дино Мерлин е еден од говорниците на комеморацијата за Халид Бешлиќ во Народниот театар во Сараево, а неговите зборови ја расплакаа целата сала.

Имено, Дино упати сочувство до семејството, а потоа сподели „слики“ од неговата последна средба со Халид, во болницата.

– Драги роднини, драги пријатели, зборовите се зборови, но сликите и чувствата кажуваат повеќе. Ќе споделам со вас неколку слики и моменти од последниот пат кога го видов Халид. Топла соба, октомвриска ноќ, еден вид нежност во неа, тој дремеше и клетва му се лизна од усните во сон кога го свртевме на страна, се смеевме… Му ги раскажав приказните за Сидран и Гљива, повторно се смеевме, се смеевме за да не заплачеме. Да ја измамиме болката, да ја измами смртта…

Како што откри, му донел чоколадо на Халид, на неговиот Халид.

– Му донесов чоколадо, „мерси“, благодарам Халиде, благодарам Халиде… Го погалив по косата, рацете и нозете“

На крајот, Дино ја цитираше песната на Халид, која најмногу му се допаѓа, и се збогува со него.

– Патувај Бела до лозјето, многу води ќе течат низ Босна додека не се роди таква душа, каде и да си, сакан да бидеш, каде и да си сакан да бидеш.

Говорот на Мерлин ја расплака целата сала.

фото:You tube printscreen/ Hayat Media BIH