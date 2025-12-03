Диета против стареење: 6 намирници што ја подмладуваат вашата кожа, срце и мозок

Постојат шест намирници кои експертите ги сметаат за неопходни за одржување на здравјето и младоста во текот на целиот живот.

Овие намирници обезбедуваат виталност и долговечност, а ако ги консумираме редовно, можат да ни помогнат да го „забавиме“ стареењето.

Зеленчук

Темнозелениот зеленчук, како што се кељот, брокулата, спанаќот и слаткиот компир, е богат со витамини, влакна и антиоксиданси. Тие помагаат во одржувањето на когнитивната функција и здравјето на кожата, заштитувајќи ја од стареење и оштетување од сонцето.

Здрави масла

Кокосовото масло и екстра девственото маслиново масло се богати со здрави масти и антиоксиданси. Маслиновото масло, на пример, ја подобрува еластичноста на кожата и помага во спречувањето на брчките.

Мешунки

Гравот, леќата и наутот се богати со влакна, протеини и витамини и помагаат во одржувањето на здравјето на кожата и когнитивната функција. Тие содржат антиоксиданси кои го спречуваат стареењето и оштетувањето на клетките.

Јаткасти плодови и семки

Бадемите, оревите и бразилските ореви се богати со омега-3 масни киселини, витамини и минерали. Тие помагаат во обновувањето на кожата и спречувањето на оштетување предизвикано од УВ зраци.

Ферментирана храна

Јогуртот, киселата зелка и другите ферментирани намирници имаат бројни здравствени придобивки, вклучувајќи ефекти против стареење, зајакнување на имунолошкиот систем и намалување на воспалението.

Овошје

Папајата и боровинките се богати со антиоксиданси, витамини и ензими кои помагаат во борбата против стареењето и оштетувањето на кожата предизвикано од стрес и УВ зраци.

фото:Freepik

извор:попара.ком.мк