Џорџина позираше во кратко здолниште, некои мислат дека покажа премногу

Џорџина Родригез умее да воодушеви со провокативни изданија, но може и да претера, предизвикувајќи бројни негативни коментари.

Партнерката на Кристијано Роналдо, Џорџина Родригез, е вистински мајстор кога станува збор за привлекување внимание. А воглавно обично успева да интригира и да привлече негативни коментари во исто време.

Таа често имаше модни грешки на важни настани, последната во низата беше Мет Гала каде што не се прослави баш, а сега темата е нејзината објава на Инстаграм.

Џорџина позираше покрај базенот во екстремно кратка облека. Таа избра црн топ и мини здолниште, а вистинскиот „проблем“ се појави кога се сврте.

Имено, на една од фотографиите, Џорџина го покажа задникот, а тоа беше доволно за да привлече милиони лајкови. „Не сфаќам ништо лично бидејќи ништо однадвор нема моќ над мене“, напиша таа во описот на својата објава.

Foto: print Screen/Instagram/georginagio