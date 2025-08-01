Џина Џиновиќ провоцира со најновата објава: Ќерката на Харис Џиновиќ облече фустан со „безобразен“ шлиц (видео)

Џина Џиновиќ, ќерката на пејачот Харис Џиновиќ и Мелина, моментално е на Миконос.

Таа ги изненади сите со своите најнови фотографии и комбинацијата на облека, откако ги сподели фотографиите на Инстаграм.

Имено, Џина Џиновиќ носеше бел фустан со длабоко деколте, а сега сите го коментираат нејзиниот шлиц.

– Ја врзав косата и ставив лак за коса – рече Џина, потоа ја спушти прерамката и го покажа „безобразниот“ шлиц на белиот фустан, кој одеше до половината, преку карличната коска и ги шокираше сите, а интимната зона беше речиси откриена.

Џина со години има витка фигура и внимава на својот изглед.

Речиси никогаш не зборува за својата тежина, а пред неколку години, фотографија од неа во бикини предизвика лавина од коментари, а нејзините следбеници ѝ велеа дека е премногу слаба.

