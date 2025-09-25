Џина Џиновиќ ги расфрла чевлите низ продавницата: Ќерката на Харис Џиновиќ не може да одлучи кој пар да го купи (видео) 

Ќерката на Харис Џиновиќ и Мелина Џиновиќ, Џина ги расфрлала чевлите низ продавницата додека пробувала разни модели и се двоумеше кои чевли да ги купи.

Џина Џиновиќ, како и нејзината мајка, Мелина, ја сака модата и секој ден купува нови парчиња, кои најчесто се брендирани.

Така, денес, младата Џиновиќ ја посетила продавницата, каде што дојде да купи уште еден пар чевли. таа донесе неколку пара чевли, кои ги расфрла по подот, но и на клупата на која седеше, бидејќи не можеше да одлучи што да купи.

Џина ги проба чевлите без никакви проблеми, не грижејќи се за нередот што го направи, бидејќи сè што ѝ беше важно беше да го избере вистинскиот модел за себе.

Foto: printscreen/instagram/djinadzinovic