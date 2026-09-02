Џенифер Лопез ништо не остава на сучајноста, овојпат привлече внимание во спортска облека

Џенифер Лопез беше фотографирана на пат кон теретана во Санта Моника, а за тренингот избра тесна бордо комбинација во која ја покажа својата затегната фигура.

Џенифер Лопез не го остава ниту одењето на вежбање на случајност. Пејачката и актерка беше фотографирана во Санта Моника, Калифорнија, додека се упатуваше кон теретана, а привлече внимание во спортска облека од глава до пети во бордо нијанси.

За нејзиниот тренинг, таа избра тесни хеланки со висок струк и спортски топ со длабоко деколте, а тесната комбинација ја истакна нејзината фигура и ги покажа резултатите од нејзиното редовно вежбање.

Фотографиите од 57-годишната Лопез уште еднаш покажаа зошто нејзината форма привлекува толку многу внимание со години, без разлика дали се појавува на црвениот тепих, на сцената или едноставно оди на вежбање.

Својот спортски изглед го надополни со бели патики и високи бели чорапи, додека очите ги заштити од калифорниското сонце со големи очила за сонце. Со себе имаше и шапка во истата бордо нијанса, која подоцна ја стави на главата.

Фотографите ја фатија како влегува и излегува од автомобилот, а 57-годишната ѕвезда изгледаше расположена. Таа носеше и шише вода во раката, подготвена за уште еден тренинг.

Џенифер е позната со години по својата дисциплина кога станува збор за вежбање и грижа за својата физичка кондиција, а спортските облеки одамна станаа важен дел од нејзиниот секојдневен стил.

Ни овој пат, таа не посегна по обична маица и тренерка, туку ја координираше целата комбинација во иста боја, покажувајќи дека дури и одењето во теретана може да се претвори во моден израз.

foto: printscreen/instagram/jlo