Џејла Рамовиќ пред врската со Јаков Јозиновиќ била во врска со негов другар и колега?!

Видео од јахтата што Јаков го објави, а потоа го симна, ја откри нивната тајна романса.

Интересно е што пред Јаков Јозиновиќ, Џејла Рамовиќ беше во врска, како што објавија медиумите, со пејачот на бендот „Џокер аут“, Бојан Цвијетиќанин.

Џајла јавно не ја потврди нивната врска, но беше прашана дали се во врска, па вешто го избегна одговорот.

– Да го оставиме тоа за друг пат. Малку ги помешаа лончињата. Само му го приложија епитетот дека тој глуми во видеото, а тој, момчето, го напиша и сценариото и режираше, а сето тоа падна во сенка поради тие наслови. На крајот, всушност, се сведе на моето момче, а сето ова што е важно едноставно беше заборавено – изјави пејачкат за Klix.ba. неодамна.

Кој е Бојан Цвјетиќанин?

Бојан Цвјетиќанин е словенечки пејач и актер, најпознат како фронтменот на рок-групата Џокер аут. Роден е во Љубљана, а по потекло е од Босна и Херцеговина.

Во 2023 година, тој ја претставуваше Словенија со својот бенд на „Евровизија“ во Ливерпул со песната „Carpe Diem“, каде што го освоија 21-то место.

Патем, на јавноста ѝ е познато дека сегашното и поранешното момче на Џејла Рамовиќ се во добри колегијални и пријателски односи. Бојан постојано објавуваше фотографии со Јаков на својот Инстаграм профил и го поддржуваше неговиот успех.

Гостувањето на неговиот бенд на концертот на Јаков во Љубљана на 8 мај зборува во прилог на ова.

– Братска љубов – се вели во описот на видеото на официјалната сметка на словенечката група, во кое Јаков и Бојан се на концертот на Јозиновиќ.

Ве потсетуваме дека на интернет се појави видео од бакнувањето на девојкак со Јаков која наводно е Џејла. Досега, актерите на новата романса не објавија ништо за оваа тема, пренесува Блиц.рс

фото:instagram printscreen/bojan_cvjeticanin/jakov.jozinovic/dzejlaramovic