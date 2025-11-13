Џејла Рамовиќ и беше рамо за плачење на Марија Шерифовиќ на погребот на татко и: „Мислам дека треба да ја оставиме на мир“

Младата пејачка и победничка на „Ѕвездите на Гранд“, Џејла Рамовиќ беше во Крагуевац на погребот на таткото на Марија Шерифовиќ, што изненади многумина.

– Немаме ниту време ниту место, само треба да ги оставиме Марија и семејството да тагуваат. Тоа беше мојата улога, јас сум нејзин пријател и мојата улога беше да ѝ бидам поддршка денес.

Како што истакнува таа, нејзината улога како пријател беше да ја поддржи во најтешкиот момент, што и го направи.

– Секако дека ѝ е тешко, за што зборуваме. Како нејзин пријател, отидов таму и бев таму за неа, но мислам дека секое човечко суштество во вакви моменти треба да биде најмногу само и сам да го преброди тоа. Мислам дека е фер да ја оставиме на мир, се изјасни Џејла пред српските новинари.

На прашањето дали ги негира сите обвинувања дека е во лоша врска со Марија, таа рече:

– Па, не знам до каде со негодувањата, Марија ми е пријателка и тоа е единствената непроменлива категорија во сето ова, децидна беше Џејла.

фото:Instagram printscreen/dzejlaramovic/