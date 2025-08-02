Џеј Ло пее додека голем инсект ѝ шета по вратот: Нeјзината реакција стана вирален хит, луѓето се шокирани (видео)

Џенифер Лопез моментално е на својата турнеја „Up All Night: Live in 2025“, а снимка од нејзиниот концерт во Алмати веќе неколку дена станува вирална. Пејачката имала непријатно искуство за време на концертот во Алмати, Казахстан, кога инсект ѝ слета на вратот.

Додека изведуваше емотивна балада, скакулец ѝ слета на вратот, што публиката можеше да го види на видео екран.

A cricket crawled on Jennifer Lopez during her concert. pic.twitter.com/FvShmbkZdq — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 10, 2025

Сепак, таа остана професионална до самиот крај и не го прекина изведувањето на песната, туку едноставно мавна и им се обрати на присутните со зборовите:

„Ме скокоткаше!“, што насмеа многумина.

За потсетување, пејачката доживеа непријатност на неодамнешниот концерт кога здолништето ѝ падна за време на настапот во Варшава, но не беше премногу вознемирена поради тоа.

Foto: printscreen/X