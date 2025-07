Девојче вреснало поради бубачка, па предизвика стапедо по концерт на Бијонсе од каде има 11 повредени

По концертот на Бијонсе во Атланта, вистинска драма се случи на метро станица кога едно мало девојче, исплашено од инсект, врескаше и предизвика паника меѓу толпата. Во стампедото што следеше на ескалаторите, дури 11 лица беа повредени.

Сè се случи во раните утрински часови на 15 јули, веднаш по третата и последна вечер од концертите на Бијонсе на стадионот „Мерцедес-Бенц“. Илјадници посетители се упатија кон блиската метро станица за да се вратат дома.

Токму кога луѓето се симнуваа по ескалатор, некој одеднаш почна да вреска и да трча, предизвикувајќи масовна паника.

Според полицискиот извештај и сведоштвата на патниците, врескањето доаѓало од девојче кое се исплашило кога видело бубачка. Толпата реагирала во паника, скалите се забрзале под тежината на луѓето, а потоа одеднаш застанале.

Во стампедото што следело, едно лице се здобило со скршен глужд, додека седум лица биле однесени во болница со посекотини и гребнатини. Двајца други патници побарале медицинска помош по пристигнувањето дома.

NEW: 10-year-old girl’s scream over a bug sparked a wild stampede after Beyoncé’s “Cowboy Carter” show in Atlanta, leaving 11 hospitalized

“There was someone that started to scream outside of the station, she was startled by a bug outside of the large crowd,” MARTA acting CEO… pic.twitter.com/jrgAvUgauA

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) July 18, 2025