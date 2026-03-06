Деценија музичка магија: Ѓоко Јовиќ и „Енерџи Бенд“ со триумфална јубилејна турнеја во Австралија

Десет години континуитет, девет распродадени концерти и илјадници срца кои чукаа во ритамот на македонскиот мелос – вака накратко може да се опише штотуку завршената австралиска турнеја на еден од нашите најомилени музичари, Ѓоко Јовиќ и неговиот неуморен „Енерџи Бенд“.

Она што започна пред една деценија како желба за поврзување со нашинците во далечната Австралија, оваа година прерасна во вистински музички феномен. Јубилејната, десетта по ред турнеја, ги надмина сите очекувања, потврдувајќи го статусот на Јовиќ како вистински амбасадор на македонската песна. Од Перт до Сиднеј, од Мелбурн до Аделаида, секоја сала беше исполнета до последното место, а атмосферата на концертите сведочеше за нераскинливата врска помеѓу дијаспората и нивните корени.

Турнејата опфати вкупно девет концерти, а заедничкиот именител на секој од нив беше еуфоријата и искрената емоција. Илјадници нашинци уживаа во препознатливиот вокал на Ѓоко и совршената изведба на „Енерџи Бенд“, претворајќи ги концертните сали во места каде се славеше македонската традиција и дух. Овој успех не е случаен – тој е резултат на долгогодишна работа и почит кон публиката која знае да го препознае квалитетот.



Зад беспрекорната организација на овој голем проект стоеше тимот на Ѓоко Јовиќ и „Република Ентертејмент“, во соработка со „МакИвентс“ и „Арена Ивентс“, кои уште еднаш докажаа дека врвните настани бараат врвна професионалност.

Видно возбуден од приемот и успехот на оваа јубилејна турнеја, Ѓоко Јовиќ не ја криеше својата благодарност кон сите кои беа дел од ова патување:

– „Нашата десетта и најуспешна турнеја досега е жив доказ дека кога се работи со љубов, труд и искрена енергија – успехот е неминовен! Сакам да упатам огромна благодарност до ‘Република Ентертејмент’, како и до ‘МакИвентс’ и ‘Арена Ивентс’ за нивната професионалност, безрезервна поддршка и доверба во нас од првиот до последниот ден. Но, најголемата, најискрена и срдечна благодарност ја упатувам до нашата публика – вие сте нашата движечка сила! Останавте фер до крај и ги исполнивте сите наши концерти до последното место. Без вас, оваа турнеја немаше да биде вака целосна и преубава. Ви благодариме од срце – продолжуваме уште посилни! Поздрав Австралија!“ – истакна Јовиќ.

Оваа турнеја не беше само серија на настапи, туку потврда дека македонската музика живее и пулсира со полна пареа и на другиот крај на светот. Ѓоко Јовиќ и „Енерџи Бенд“ уште еднаш поставија стандард во македонската естрада, покажувајќи дека траењето на сцената се заслужува со искреност и постојан квалитет.

Со впечатоци кои долго ќе се прераскажуваат, екипата се враќа дома, но ехото на десеттата австралиска турнеја уште долго ќе одѕвонува помеѓу нашинците во Австралија, кои веќе со нетрпение ја очекуваат следната средба.