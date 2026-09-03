Денес готвиме: Вкусна и сочна проја со свински врат

Потребни состојки:

3 јајца

200 г пченкарно брашно

100 г бело брашно

200 мл јогурт

100 мл масло

150 г сирење

150–200 г свински врат

1 прашок за печиво

100 мл газирана вода

Малку сол

По желба: сусам или ким

Подготовка:

Подготви го вратот – исечкај го свинскиот врат на мали коцки. Ако сакаш поизразен вкус, можеш кратко да го пропржиш во тава без многу масло.

Направи ја смесата – во сад измати ги јајцата, па додај ги јогуртот, маслото и газираната вода.

Додај ги пченкарното и белото брашно и прашокот за печиво. Измешај додека не добиеш густа, но течна смеса.

Додај сирење и врат – издроби го сирењето и заедно со сечканиот врат додади ги во смесата. Измешај внимателно.

Истури ја смесата во подмачкан плех или калап. Одозгора можеш да ставиш уште малку сирење и сусам.

Печи на 200°C околу 30–40 минути, додека пројата убаво не зарумени.

За да биде екстра сочна: Кога ќе ја извадиш од рерна, покриј ја со чиста крпа 5–10 минути. Така ќе омекне и нема да биде сува.

фото:Magnific