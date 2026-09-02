Денес готвиме: Совршена супа со кнедли од гриз

Совршени кнедли за супа, сочни, меки и вкусни.

Состојки:

100 грама гриз

50 грама путер

1 јајце

сол, бибер

морков, сецкан магоднос

супа (по желба)

Подготовка:

Изматете го јајцето со вилушка, додадете путер, бибер и сол и измешајте. Постепено додавајте го гризот истовремено мешајќи додека не добиете густа, но не премногу тврда смеса. Потоа, со лажица ставајте ги кнедлите во зовриената супа и внимателно спуштајте ги. Супата не смее силно да врие; треба да биде само на работ на вриење. Ако сакате да бидат со иста големина, користете влажна лажица за да не се залепи смесата. Гответе на тивок оган околу 10-15 минути, кнедлите ќе нараснат и ќе станат меки. Додека врие супата додадете морков , а потоа на крај сецкан магдонос.

Фото: Magnific