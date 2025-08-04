Дарко Спејко има мераклиски навики и префинет вкус: „Големиот брат“ го „пали“ убавици со извајано га*е да му седат в скут!

Некогашниот победник во ријалити шоуто „Големиот брат“, кумановецот Дарко Петковски Спејко откако се пресели да живее и работи во Обиденетите Арапски Емирати животот му стана уште потурболентен. не дека додека беше во Македонија мируваше, зашто Спејко не само како ријалити ѕвезда, туку се опроба и како модел, инфлуенсер, рапер, кошаркарски директор, општински советник…

При тоа за цело време покажувајќи дека е и страствен љубовник уште од времето на ријалити врската со една од сестрите Шегетин!

Фотографиите и фотсесиите додека беше во врска со расната струмичанка Љупка Митрова го отворија поглавјето на љубовно-еротската приказна во Македонија.

Откако љубовната сага на Спејко и Љупка заврши, кумановскиот заводник како „слободен стрелец“ уживаше во авантурите и прегратките на разни други дами, а со некои од нив и знаеше да ја овековечи со видеа и фотографии страсната еротска забава.

Потоа харизматичниот кумановец влета во нова љубовна авантура, која заврши со сериозна врска. Некое време беа заедно дома, во Македонија, за потоа нивното „love story“ да продолжи во Обидените Арапски Емирати каде Спејко ќе се опроба да работи како кошаркарски и фитнес тренер, додека таа – расната, телесно надарена, природно цицлеста пробиштипјанка Хрисанта Монева како агент за недвижности.

И таа љубов траеше додека траеше, за одненадежкако и што изникна, без најава или објава од која причина, истата да биде прекината. Но, Спејко очигледно тешко поднесува да биде сам и да нема жена покрај себе, па набргу изненади со ново девојче, за кое засега ништо не се знае.

Она што е видливо е како изгледа, а дали е Македонка, Србинка или некоја друга којзнае од каде по белиот свет, можеби ќе дознаеме подоцна. Она што е евидентно дека се работи за добро набилдано секси мињонче, слатко како бонбонче по вкус за жени, каков што очигледно Спејко има во еден, веројатно за него најважен сегмент.

Од приложеното се гледа, впрочем како и кај сите негови девојки досега, дека не мора да биде висока или ниска, црнка или русокоса, може да има гиганстки гради или да биде рамна како даска, ама едно обавезно мора да поседува секоја негова убавица, а тоа е совршено извајана задница!

Помалечко или поголемо – сеедно, важно да и е га*ето убаво обликувано!

И уште нешто, што спаѓа во неговите мераклиски навики покрај префинетиот вкус… Дарко Спејко „го пали“ убавиците со извајано га*е да му седат в скут!

Така беше досега, така е и сега, што се гледа од споделената фотографија на која Спејко и неговата нова љубовница тргнале некаде на пат со авион… За Македонија или на некоја друга, многу поегзотична летна дестинација, ќе покаже наскоро следната фотосесија!

Она што е константа е неговата навика огледана и на старите фотографии и на оваа што е најтазе… Каде и да е, на Спејко во скутот да му седи топло и меко, извајано женско га*е!

Фото: Архива/Инстаграм/spejko