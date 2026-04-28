Данијела Димитровска во една реченица кажа се’ за екс- сопругот Огњен Амиџиќ

Данијела Димитровска неодамна тајно се омажи за поранешниот фудбалер Јеврем Косаниќ.

Сега таа се појави на еден настан во Белград, каде што ги изненади сите со изјава за нејзиниот прв брак со водителот Огњен Амиџиќ.

На почетокот призна дека вечерва се појавила без сопругот, а кога ја прашале како е во брак, Даниела истакнува:

– Феноменално, никогаш подобро. Како да е првпат е – рече манекенката низ смеа, додека на прашањето дали ова значи дека можеме да го заборавиме бракот со Амиџиќ, манекенката вели:

– Не, не. Убаво го кажав, а сега толкувајте како сакате – рече Димитровска.

