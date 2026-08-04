Дали сè уште ви е поспано по дремката? Лекарите објаснуваат што можеби правите погрешно

Освен што ќе ви го уништи денот, лошата дремка може да влијае дури и на тоа колку добро (и дали) ќе спиете таа ноќ.

Понекогаш се будите од попладневната дремка чувствувајќи се неверојатно освежени и подготвени да се справите со денот. Други пати се будите чувствувајќи се поспани и поспани, поспани, со магла во главата и чувствувајќи малку мачнина. Освен што ви го уништува денот, лошата дремка всушност може да влијае на тоа колку добро (или дали) спиете таа ноќ.

Се испоставува дека за да се чувствувате навистина одморени, ви е потребна вистинска стратегија за дремка. Експертите го открија најдобриот начин да се дремнете кратко.

Дали дремката е добра за вас?

Општо земено, дремката вреди ако сте имале лош ноќен сон или треба да го надоместите сонот. Кратката дремка во текот на денот (клучен збор: кратка) може да ја подобри вашата целокупна будност и способност за функционирање. Дури може да биде и одличен подобрувач на расположението, вели Фавад Миан, доктор на науки, лиценциран невролог за Марта Стјуарт.

Сепак, д-р Миан забележува дека дремките не треба да бидат дневна резерва. Тие навистина не можат да ги заменат седумте до осум часа квалитетен сон што го добивате секоја вечер, што треба да биде вашата крајна цел.

Сепак, ако ви треба често да дремнете, тоа може да биде знак за основен проблем, забележува д-р Кавош Рохани, сертифициран интернист и општ психијатар. Причините за хронично лош сон се бројни и можат да се движат од навистина непријатен душек до анксиозност до нарушување на спиењето.

Кој има најголема корист од дремката

Луѓето кои имаат акумулирано долг за спиење или не спиеле добро ноќе може да имаат корист од дремката. Д-р Рохани вели дека тоа може да биде и повремено уживање ако сте имале физички, емоционално или ментално напорен ден.

Повторно, дремките треба да бидат кратки – и ако ви треба да дремнете секој ден, вреди да се истражи зошто. Д-р Миан додава: „Ако спиете доволно ноќе и се чувствувате будни во текот на денот, нема потреба да дремнете“.

Најефикасниот начин за дремка

Покрај чувството на голем замор, знаците дека ви е потребна дремка може да вклучуваат тешкотии при фокусирање на задачи или обработка на идеи, промени во расположението, желба за слатки закуски, често прозевање и чувство дека мора да се борите да ги држите очните капаци отворени. Може да забележите и дека главата ви удира од замор. Во тој случај, дремката може да помогне.

Идеално времетраење на дремката

Идеалното времетраење на дремката е од 15 до 20 минути. „Одвојувањето од 20 до 30 минути може да биде практично, имајќи го предвид времето потребно за да заспиете“, вели д-р Миан. „Ако дремнете подолго од ова, може да доживеете инерција на спиење, каде што се будите чувствувајќи се заморени и троми“.

Најдобро време од денот за дремка

Ако имате релативно нормален распоред за спиење – спиење ноќе и будење во текот на денот – тогаш раната попладневна дремка, пред 15 часот, е идеална. „Тогаш вашата природна будност опаѓа, но не е доволно доцна за да го наруши вашиот ноќен сон“, објаснува д-р Миан.

Ако работите втора или трета смена – или на друг начин имате необични распореди за спиење – целта е да дремнете доволно рано за да не влијае на вашата способност да заспиете во вашето вообичаено време за спиење. Обидете се да дремнете најмалку пет до шест часа пред вашето главно време за спиење.

4 чести грешки при дремката

За најдобри навики за спиење, избегнувајте ги овие чести грешки при дремката:

Дневно дремкање: Ако се чувствувате претерано поспано во текот на денот, може да постои основен здравствен проблем. „Иако има природен пад на будноста како што поминува денот, необјаснетата промена во нивото на енергија треба да ја процени медицински професионалец за да се осигури дека нема основна медицинска состојба“, вели д-р Рохани.

Предолго дремкање: Идеалното дремка е од 15 до 20 минути. Сè што е подолго од тоа ве става во ризик од инерција на спиењето. „Тоа е состојба на продолжена когнитивна дисфункција предизвикана од ненадејно будење од фаза на длабок сон“, објаснува д-р Рохани. Будилник е често неопходен за да се спречи прекумерно спиење.

Дремкање предоцна: Дремката предоцна во текот на денот може да влијае на вашата способност да заспиете навечер. Најдобро време за дремка е околу пет до шест часа пред вашето главно спиење. За многу луѓе, тоа е рано попладне. Ако сте го пропуштиле тој период, најдобро е да почекате отколку да ризикувате лош ноќен сон.

Дремкање во бучна средина: Обидот да заспиете во бучна или премногу светла средина веројатно нема да ви го даде квалитетниот сон на кој се надевате, вели д-р Миан. Секогаш кога е можно, изберете тивко, темно и ладно место за тие 15 до 20 минути одмор.

извор:попара.мк

фото:Freepik