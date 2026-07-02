Дали морската вода навистина ја оштетува косата?

Морската сол не е ниту непријател ниту суперхерој – тоа е повеќе онаа драматична летна машна што може да направи совршен визуелен ефект, но бара внимание и рамнотежа.

Летниот изглед на „плажна коса“ – таа совршено несовршена, малку брановидна коса како да сте излегле од морето и сте ја освоиле модната писта со години се смета за една од најпосакуваните естетски илузии во сезоната.

Но, зад таа опуштена текстура се крие многу реално прашање: дали морската сол всушност е пријатна за косата или полека, но сигурно ја исцрпува нејзината животна сила? Вистината е некаде помеѓу романтизираниот летен изглед и помалку гламурозната хемиска реалност.

Морската сол има способност да ја извлекува влагата. И делува многу ефикасно – можеби премногу ефикасно за коса што ја сака хидратацијата повеќе од сè друго. Кога се остава на косата долго време, солта почнува да ја „пие“ природната влага од косата, заедно со нејзините заштитни масла.

Резултатот? Коса што изгледа посува, безживотна и малку уморна, како и таа да била на одмор што траел предолго без грижа.

Покрај тоа, солта може да ја оштети мазноста на косата, отворајќи ја нејзината структура и правејќи ја погруба на допир. Ова е особено забележливо кај косата што веќе е хемиски третирана, обоена или природно исушена – во овие случаи, морето може да биде повеќе непријател отколку романтичен сојузник.

Но, како и во повеќето приказни за убавина, работите не се црно-бели. Морската сол не е автоматски „лош избор“. Повремената изложеност, особено ако косата е правилно негувана, може да помине без поголеми последици. Проблемот се јавува само кога сонцето, солта и ветерот се комбинираат во долгорочен летен начин на живот без соодветна хидратација и заштита.

Не сите типови коса се подеднакво чувствителни. Сувата и обоената коса реагираат најбрзо – губи сјај, еластичност и станува посклона кон кршење. Од друга страна, природно посилната или помасната коса може подобро да ги издржи летните предизвици, но не е целосно имуна ниту на дехидратација.

Затоа летната рутина за нега станува клучна. Производите што не се оставаат делуваат како лесен заштитен слој што ѝ помага на косата да ја задржи влагата и да ги преживее сите „морски авантури“ без драма. Уште поедноставен, но често занемарен чекор е веднаш по излегувањето од морето да ја исплакнете косата со обична, свежа вода – мал ритуал што прави голема разлика.

По деновите поминати на плажа, косата влегува во фаза на закрепнување. Хидратантните маски еднаш или двапати неделно ја враќаат мекоста и сјајот, додека благите шампони и паузата од топлината (фенови за коса, преси) овозможуваат структурата на косата да се регенерира без дополнителен стрес.

Извор: Курир

Foto: Freepik