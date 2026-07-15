Дали мајонезот е навистина штетен за здравјето?

Мајонезот не е нужно нездрав, но поради високата содржина на масти и калории, треба да се консумира умерено, вели нутриционистката Софи Медлин во анализата на неговите придобивки и ризици.

Мајонезот најчесто се прави од жолчки од јајца, масло, оцет и често сенф. Иако често добива лоша репутација за калориите, мастите и холестеролот од јајцата, диететичарката Софи Медлин вели дека не е по природа проблематичен.

„Мајонезот има лоша репутација, не е по природа лош“, изјави таа за Дејли Меил, додавајќи дека една лажица мајонез на сендвич или салата може да има место во балансирана исхрана.

Според неа, обична порција од 15 грама има околу 100 калории и 10 грама масти, што го прави покалоричен од сенфот или другите полесни сосови. Меѓутоа, ако е направен со масла богати со незаситени масти, може да има и одредени нутритивни придобивки. Медлин истакнува дека мајонезот може да помогне во апсорпцијата на витамини растворливи во масти, како што се витамините А, Д, Е и К, кои природно се наоѓаат во зеленчукот.

Не секој мајонез е создаден еднаков. Полномасниот мајонез има тенденција да биде покалоричен, но содржи и поздрави масти, додека лесните верзии имаат помалку масло, но често содржат скроб, засладувачи и други адитиви за одржување на текстурата. Веганските верзии избегнуваат јајца, но нивната хранлива вредност зависи од видот на маслото и нивото на обработка, додека јапонскиот мајонез Kewpie не е нужно поздрав, само има различен вкус.

Сепак, има неколку работи што треба да се имаат предвид. Домашниот мајонез содржи сурови јајца, па затоа бара строго почитување на правилата за безбедност на храната за да се намали ризикот од труење. Бремените жени и лицата со ослабен имунолошки систем треба да бидат особено внимателни.

Медлин, исто така, вели дека луѓето што земаат варфарин, лекови за намалување на холестеролот или терапии за слабеење како орлистат треба да ја следат количината, додека мајонезот може да биде несоодветен и за луѓе со алергии на јајца или соја.

„Најздравиот пристап не е целосно да престанете да го јадете, туку свесно да го изберете и да го користите штедливо“, рече таа.

извор:попара.мк

фото:freepik