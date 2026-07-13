Дали допишувањето со бившиот партнер е измама?

Една порака може да изгледа сосема безопасна, но токму поради преписката со поранешните партнери многу врски влегуваат во сериозна криза. Психолозите објаснуваат каде завршува пријателството и каде започнува емоционалното изневерување.

Понекогаш се потребни само неколку секунди за да се испрати порака до некого или да се одговори на фотографија на социјалните мрежи, а границите на лојалноста станаа многу посложени од порано. Додека некои веруваат дека е сосема нормално да се остане во добри односи со поранешен партнер, други веруваат дека таквата комуникација може сериозно да ја поткопа довербата во врската. Токму поради различните очекувања, ова е една од темите за кои паровите најчесто се расправаат.

Психолозите нагласуваат дека самото допишување не е автоматски изневерување. Она што е скриено во тие пораки и зошто комуникацијата се одржува е многу поважно. Ако разговорите се сведат на повремени честитки за роденден или решавање на заеднички обврски, ова можеби не е проблем. Меѓутоа, ако партнерот ја крие преписката, ги брише пораките или ги доверува емоциите на својот поранешен партнер што повеќе не ги споделува со лицето со кое е во врска, експертите зборуваат за можно емоционално изневерување.

Емоционалното изневерување не мора да вклучува физички контакт, но може да има исто толку длабоки последици. Кога некој бара разбирање, утеха или возбуда надвор од својата врска, неговиот партнер често се чувствува како да го изгубил своето место како личност на која најмногу ѝ верува. Со текот на времето, чувството на сигурност еродира, а сомнежите и неискажаните прашања стануваат вообичаени.

Најголемиот проблем, според експертите, не е самата порака, туку недостатокот на искреност. Ако некој чувствува потреба да го скрие својот телефон, да ги смени лозинките или да ја намали важноста на комуникацијата кога неговиот партнер ќе праша за тоа, причината за конфликтот честопати не е самата СМС-порака, туку скршената доверба. Односите преживуваат благодарение на отвореноста, а не на тајните што се оправдуваат како незначителни.

Затоа, не постои универзален одговор на прашањето дали испраќањето пораки со бившиот партнер е изневерување. Границите варираат од пар до пар, поради што е важно партнерите да разговараат за нив пред да се појави проблем. Кога очекувањата се јасно поставени, многу е помала веројатноста едноставна порака да стане причина за голема расправија. На крајот на краиштата, верноста не е само отсуство на физичко неверство – таа вклучува меѓусебна доверба, почит и подготвеност вашиот партнер да биде првата личност на која ќе се обратите кога ви е потребна поддршка.

извор:попара.мк

фото:Freepik