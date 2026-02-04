Чапел Роун не мисли дека била провокативно облечена

Американската музичарка одговори на коментарите за нејзиниот настап на црвениот тепих на церемонијата на доделување на наградите Греми.

Музичарката Чапел Роун одговори на коментарите и реакциите во врска со нејзиното контроверзно појавување на црвениот тепих на доделувањето на наградите Греми во саботата навечер.

Американската ѕвезда носеше црвена шифонска наметка со фустан во иста боја, кој беше прикачен на нејзините брадавици наместо градник. Со овој стил, горниот дел од телото ѝ беше целосно гол.

Затоа не е изненадувачки што овој стил привлече најголемо внимание и коментари на социјалните мрежи.

„Се смеам затоа што навистина не мислам дека оваа облека е толку провокативна“, напиша Роуан на својот официјален Инстаграм профил.

„Овој изглед е навистина одличен и чуден. Препорачувам да ја искористите вашата слободна волја, навистина е забавно и глупаво“, додаде музичарката.

View this post on Instagram A post shared by ･ﾟ: *✧ Chappell Roan ✧*:･ﾟ (@chappellroan)

Роуан имаше две номинации за Греми, за песна на годината и за најдобра изведба со синглот „The Subway“, но си замина дома „со празни раце“.

Foto: printscreen/beogradanas/chappellroan