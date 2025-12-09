Чај за зајакнување на имунитетот

Одбрани билки за природна поддршка на имунитетот.

Состојки:

(за 2 лица)

прстофат суво нане

прстофат сува жалфија

прстофат сува коприва

прстофат сува лаванда

прстофат цимет во прав

4 сушени бобинки од смрека

6 сушени шипки

4 дл вода

1 лимон

1 портокал

Подготовка:

Во аван истолчете ги бобинките од смрека и шипка. Додадете ги сувите состојки. Добро измијте го лимонот и портокалот, излупете ја кората и исечете ја на ленти или едноставно изрендајте ја. Ставете ги сите состојки во топла вода (освен корите од лимон и портокал) и оставете покриено 3-4 минути. Процедете го чајот во бокал или директно во чаша и додадете кори од лимон и портокал и засладете по желба. Ова е количина за две лица. За повеќе лица, само двојно/тројно зголемете ја дозата.

Foto: Freepik

Извор: Kurir.mk