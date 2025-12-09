Чај за зајакнување на имунитетот

Одбрани билки за природна поддршка на имунитетот.
Состојки:
(за 2 лица)
прстофат суво нане
прстофат сува жалфија
прстофат сува коприва
прстофат сува лаванда
прстофат цимет во прав
4 сушени бобинки од смрека
6 сушени шипки
4 дл вода
1 лимон
1 портокал
Подготовка:
Во аван истолчете ги бобинките од смрека и шипка. Додадете ги сувите состојки. Добро измијте го лимонот и портокалот, излупете ја кората и исечете ја на ленти или едноставно изрендајте ја. Ставете ги сите состојки во топла вода (освен корите од лимон и портокал) и оставете покриено 3-4 минути. Процедете го чајот во бокал или директно во чаша и додадете кори од лимон и портокал и засладете по желба. Ова е количина за две лица. За повеќе лица, само двојно/тројно зголемете ја дозата.
Foto: Freepik
Извор: Kurir.mk