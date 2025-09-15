Бурмата ја вади, но не и ова: Еве без кој моден додаток Софронијевиќ не може да се замисли

Александар Софронијевиќ носи брош о облик на виолински клуч на секој настап. И како човек и како музичар, Александар Софронијевиќ ги воодушевува луѓето, а она што неодамна го привлече вниманието на јавноста е неговиот ревер, кој со години го носи истиот симбол.

Александар Софронијевиќ носи моден додаток во форма на виолетов клуч на реверот. Иако Давид Ќурчиќ првично го создал брошот само за Софра, денес таа е заштитен знак на целиот оркестар.

– Брошот првично беше дизајниран само за Аца. Кога првпат разговарав со него, рече дека не сака ништо екстравагантно, туку сака детаљ што ќе одговара на тоа. Не размислував многу за тоа, веднаш знаев дека ќе биде црно-сребрен брош и беше воодушевен – изјави модниот дизајнер за Свет и додаде:

„Набргу потоа, го облекував целиот негов оркестар за Нова Година, ме повика и ми рече дека ми требаат 15 брошеви.“ И, денес, секогаш кога ќе видам некого од неговиот оркестар, многу сум среќен, горд сум затоа што носат нешто што потекнува и започнало од мене.

И додека го вади венчалниот прстен затоа што, како што вели, го мачи додека свири, Александар Софронијевиќ не излегува на сцената без својата амајлија во облик на виолински клуч.

