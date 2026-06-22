Бујните гради на српската пејачка само што не и испаднале додека го јаваше квадот: маја Николиќ е општа опасност на патот!

Пејачката Маја Николиќ уште еднаш покажа како привлекува внимание, објавувајќи жешки летни фотографии кои буквално го запалија Интернетот.

Позирајќи во моќен, камуфлиран квад, Маја ја шокираше локалната јавност со својот исклучително смел стајлинг за возењето.

За оваа пригода, Маја избра ултра-предизвикувачки, едноделен костим за капење во светли неонско-зелени и жолти нијанси.

Нејзиниот outfit, комплетен со длабоко деколте кое ги истакнува нејзините бујни атрибути, е толку провокативен што оваа фотографија е наменета само за оние кои имаат храброст да ја погледнат. Секако со предупредување до оние возачи што и одат во пресрет, дека цицлестата српаска пејачка е општа опасност на патот!

– Совршено чувство. Возење со квадна прекрасните плажи на Халкидики – напиша Маја.

Фото: Инстаграм/majanikolic_official