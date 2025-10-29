Брза медицинска помош – Бојана Лазиќ заврши на инфузија

Водителката Бојана Лазиќ со право ги загрижи сите откако објави фотографија на Инстаграм на која лежи во кревет, поврзана со инфузија.

Бојана Лазиќ, која неодамна ја шокираше јавноста признавајќи дека некогаш се нашла во улога на љубовница, е активна на социјалните мрежи, а нејзината последна објава привлече големо внимание.

Водителката на „Пинк ѕвезди“ објави фотографија на која е поврзана со инфузија, а покрај неа на шега напишала „За убавина и витамини“, се претпоставува дека Бојана Лазиќ е добро и дека, поради нејзиниот зафатен работен распоред, ѝ била потребна ваква помош.

„Оздрави брзо“, „Чувај се“, „Се надевам дека сè е во ред и дека ова е мерка на претпазливост“, се само дел од коментарите.

фото: printscreen/instagram