Бруклин и Никол Пелц Бекам ја прославија првата годишнина од обновувањето на брачните завети со емотивни пораки

Бруклин Пелц Бекам и неговата сопруга Никол Пелц Бекам ја одбележаа првата годишнина од обновувањето на нивните брачни завети во вторникот. Двојката објави емотивни објави и фотографии на Инстаграм за да го прослават денот.

„Среќна годишнина Никол“, напиша 27-годишниот Бруклин. „Не можам да ти опишам колку те сакам. Ти си мојата најдобра пријателка и те сакам повеќе од животот. Јас сум најсреќниот човек затоа што си моја сопруга. Ти си мојата принцеза и ветувам дека секогаш ќе те заштитувам.“

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Никол му ја честиташе годишнината на Бруклин, нарекувајќи го „моја љубов“. „Животот е подобар со тебе. Ти благодарам што си најдобриот сопруг што некогаш можев да го побарам“, напиша актерката.

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И двајцата споделија фотографија на која се прегрнуваат додека пијат чаши бело вино пред возила за голф. Никол носеше црн топ, фармерки и бела наметка, додека Бруклин беше во бела маица и сини шорцеви. Никол објави и фотографија од нив како се бакнуваат на истото место, а Бруклин сподели селфи од кафуле каде што исто така се прегрнуваат.

foto: printscreen/instagram/brooklynpeltzbeckham