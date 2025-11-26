Бресквица им ја затвори устата на колегите во одбрана на Милица Павловиќ: „Тоа го зборуваат и за мене, па не е вистина“

Анѓела Игњатовиќ Бресквица блесна на еден настан во Белград, а во таа прилика коментираше за сите актуелни теми во разговор со новинарите.

Таа откри дека подготовките за прослава на Новата Година се завршени.

– Стајлинзите се подготвени одамна, ќе смениме некои песни, но сè е подготвено… Има убава енергија со голема публика, настап на плоштадите, има многу деца, прекрасно е. Моето семејство доаѓа на секој настап кога е во прашање Новата година… Значи, дефинитивно сум со моето семејство, пријателите и публиката – рече Бресквица, а потоа потврди дека нејзиното момче ќе биде со неа:

– Тој е секогаш со мене.

Познато е дека натпреварот за „Песна на Евровизија“ полека се приближува, но Анџела изненади со одговорот и откри дека нема намера да се пријави и дека не испратила песна.

– Не сум испратила! Го кажав милион пати, веќе не ми е гајле.



Милица Павловиќ неодамна беше мета на критики, а некои колеги ја окарактеризираа како „лажна“ личност, а Анѓела откри што мисли за тоа.

– И за мене го кажуваат тоа, па не е вистина, па сигурна сум дека не е ниту за неа.

фото:instagram printscreen/brrrreskvica