Брз одмор за мозокот: Психолозите велат дека овој вид релаксација е најдобар, пробајте го што е можно поскоро

Алармот се вклучува во 7 часот наутро, барем десетина известувања од социјалните мрежи ви ѕвечат на пат кон работа додека ги проверувате е-поштата, и штом ќе седнете и ќе успеете да се концентрирате, некој ве повикува. Денот штотуку започна, а вашиот ум е веќе растегнат како гума за џвакање. И така со денови и недели.

Мозокот копнее по одмор и, иако самите сте свесни колку му е потребен, не знаете како да го вметнете тој одмор во вашиот распоред. Денот продолжува, се обидувате да го следите неуморното темпо и се наоѓате себеси несвесно гледајќи во облаците што како да се судираат едни со други во далечината.

Без разлика дали го сакате или не, вашиот мозок бара можност да се одмори и да ја врати енергијата. Понекогаш, се чини, вашиот ум ќе го најде својот идеален одмор сам, дури и кога не му го давате конкретно. Дека гледањето во облаците не е губење време. Оваа активност се нарекува нежна фасцинација и е еден од најдобрите методи за враќање на фокусот и активирање на креативноста.

Што е всушност „нежна фасцинација“?

Концептот на блага фасцинација доаѓа од Теоријата за обновување на вниманието, развиена од психолозите Рејчел и Стивен Каплан. Тие откриле дека нашите мозоци користат два вида внимание:

Насочено внимание: Ни е потребно за да работиме, да решаваме проблеми, да возиме или да читаме. Ова внимание бара напор, брзо се консумира и кога ќе претераме, влегуваме во состојба на ментален замор и прегорување.

Спонтано внимание: Се активира кога нешто нè привлекува без наш свесен напор.

Благата фасцинација е токму вториот вид внимание. Тоа е состојба во која нашето внимание е блага привлечено кон нешто во нашата околина што е естетски пријатно, се менува бавно и не бара никаква ментална обработка. За разлика од „острата фасцинација“ (како гледање напнат трилер или играње видео игра, кога нашите мозоци се сè уште на својот врв), блага фасцинација ги држи нашите умови доволно зафатени за да избегнат да бидат зафатени во виор од грижи, но доволно слободни за да се одморат.

Како функционира и зошто е добро за нас?

Кога практикуваме нежна фасцинација, во нашите умови се случуваат неколку клучни работи кои помагаат да се ресетира фокусот и да се создаде простор за креативност:

о ресетира мозокот: Дава многу потребна пауза на преоптоварениот префронтален кортекс (делот од мозокот одговорен за одлуки и фокус).

Ја стимулира „Мрежата на стандарден режим“ (DMN): Ова е мрежа во мозокот што се активира кога се одмараме. Во оваа состојба нашиот мозок поврзува навидум неповрзани информации, каде што се појавуваат најдобрите креативни идеи и решенија за проблемите што нè мачат.

Ги намалува нивоата на стрес: Го забавува срцевиот ритам и ги намалува нивоата на кортизол, враќајќи нè во состојба на внатрешен мир без вина дека „не правиме ништо“.

Како да практикувате нежна фасцинација?

Најдобрата работа кај нежната фасцинација е тоа што не бара посебна подготовка или часови слободно време. Можете да ја практикувате насекаде и во секое време, особено кога се чувствувате уморни, буквите пред вашите очи бегаат, а секој обид за концентрација завршува со телефонот во вашите раце.

Ресетирање на вашиот фокус во природата

Понекогаш е добро да се запомни дека првиот чекор за промена е физички да се оддалечите од просторот во кој често се чувствувате нервозно, под стрес или недостаток на фокус. Природата е најдобриот генератор на блага фасцинација бидејќи е полна со визуелни извори на блага фасцинација што го смируваат мозокот. Излезете од вашиот нервен простор, но и од вашата глава и обидете се со следново:

Набљудување на макро светот: Клекнете и гледајте мравки што носат храна или бубамара како се качува на трева неколку минути. Овој микро свет има свој ритам што целосно ќе ве извади од вашите забрзани мисли.

Слушање на „зелената шума“: Седнете под дрво, затворете ги очите и обидете се да го разликувате звукот на ветерот во крошната на дабот од оној во крошната на борот.

Лов на текстури со нозете: Одете боси по трева, песок или мазни карпи на плажата, фокусирајќи се исклучиво на чувството на вашите стапала.

Фатење на златниот час: Излезете надвор само за да го гледате зајдисонцето и боите на небото како се менуваат од минута во минута.

Ресетирање на вашиот фокус дома

Ако не можете да излезете надвор, можете да создадете услови за блага фасцинација во вашиот дом. Сепак, добро е да ја промените и положбата на вашето тело и просторијата. Клучот е да ги држите екраните исклучени во овие моменти.

Гледање како мразот се топи или течноста се истура: Направете чај и гледајте како бојата се шири низ топла вода или гледајте како коцка мраз полека се топи во чаша.

Тактилна релаксација со песок: Земете кинетички песок и дозволете им на прстите да си играат, без никаква цел да обликувате нешто значајно.

Поглед низ прозорецот: Седнете покрај прозорецот додека врне или врне снег. Не размислувајте за времето, туку набљудувајте ја физиката на паѓањето, како снегулките се вртат или како капките се спојуваат на стаклото.

Боење без цел: Користењето книги за боење за возрасни или лежерното цртање со молив на хартија, без скицирање на специфична форма, ќе ве опушти и активно ќе ја стимулира вашата креативност.

Грижа за растенија: Наводнување на собни растенија, отстранување на исушени лисја или бришење прашина од лисјата на растение, полека, полека и нежно, без брзање, може да послужи како идеална пауза во забавена снимка.

Следниот пат кога ќе се фатите себеси како „гледате“ во вселената или како ги гледате врвовите на дрвјата низ прозорецот на вашата канцеларија, не се предавајте на чувството на вина. Вашиот мозок одлично си ја врши работата токму во тој момент: оди на микро-одмор за да ве спаси од прегорување. Наместо да се спротивставувате на талкањето, предајте му се. Вашиот мозок знае што прави, објавува Vogue.

foto: Magnific

Izvor: Popara