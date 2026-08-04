Братот на принцезата Дијана подготвува биографија за неа: „Сакам да ја откријам вистината за сестра ми“

Чарлс Спенсер, братот на покојната британска принцеза Дијана, подготвува биографија насловена „Лебедова песна: Дијана, мојата сестра“, во која ќе ги открие вистините за неа. По повод 30-годишнината од нејзината трагична смрт, книгата ќе биде објавена следниот месец во Велика Британија, а потоа и на меѓународниот пазар.

– Како што се приближува 30-годишнината од трагичната смрт на сестра ми, повторно барањата за интервјуа немаат крај, изјави Спенсер, додавајќи дека токму тој интерес за нејзиниот живот и вистинските причини за смртта го поттикнале да ја напише книгата.

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Дијана беше една од најпознатите личности во светот и со години важеше за најфотографираната жена на планетата. Таа во 1981 година се венча со тогашниот принц Чарлс, а церемонијата беше една од најгледаните церемонии во историјата.

Во 1997 година принцезата, заедно со Доди Ал-Фајед го изгуби животот во Париз во сообраќајка. Нејзината смрт предизвика огромна жалост во Велика Британија и низ светот, а причините за несреќата со години останаа предмет на јавен интерес, истраги и бројни теории.

– Со децении не зборував многу за приватниот живот на Дијана. Затоа сега сакам преку сопствените спомени да дадам поинаква слика за сестра ми и нејзиниот живот, вели Спенсер, додавајќи дека очекува книгата да привлече големо внимание од јавноста.

foto: printscreen/unsplash