Бранислав Лечиќ во љубов со три децении помлада, но не се гледа како женет човек

Бранислав Лечиќ сака 3 децении помлада, но повеќе нема да се жени: „Не се гледам себеси во брак…“

Бранислав Лечиќ (70) беше двапати во брак. Првиот пат беше со Ивана Вујадиновиќ, со која има две деца, а вториот пат со водителката Нина Радуловиќ, со која има син.

Лечиќ моментално е во врска со Јелена, која е 32 години помлада од него, меѓутоа, овој пат не размислува за брак.

– Повеќе не се гледам себеси во брак. Никогаш не вели никогаш, но мора да бидеш реалистичен, моите години се долги, заокружувам некои работи. Сега сум среќен во некои пријателски, вистински, искрени врски, без никаква потреба. Бракот подразбира градење нешто, не се жениш само затоа што се сакате еден со друг и си верувате еден на друг и сакате да бидете заедно. Но, имате и некаков заеднички план, а тоа е да родите деца или да започнете приказна што има своја специфична содржина што ја препознавте – рече актерот за „Hype TV“, додавајќи:

– Немам потреба од такво размислување, имам пријатели кои ме исполнуваат, а што се однесува до контактот од емотивен тип, го отворам, бидејќи треба некаде да се намали, бидејќи сериозноста на моите години не ви овозможува да продолжите да се однесувате како див коњ во природата.

Патем, Јелена отсекогаш била голем поддржувач на актерот.

– Јелена е уметница и професорка. Тие се поддржуваат еден со друга, таа му беше голема поддршка во овие најтешки денови од неговиот живот. Некаде на почетокот на нивната романса, отидоа во Дурмитор, на сафари, и така се создаде нивната прва заедничка фотографија. Патем, Јелена има 36 години и работи како асистент на универзитетот по предметите цртање и илустрација – откри тогаш изворот и додаде дека никогаш не им била намера да привлечат внимание од јавноста.

фото:Instagram printscreen/ branislavlecic