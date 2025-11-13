Босанац проговори за тоа колкав хонорар зема од „Пинк ѕвезди“

Драган Стојковиќ Босанец на најновото снимање на „Пинкови ѕвезди“ пред собраните новинари коментираше за својата пензија, како и за хонорарот во музичкиот натпревар.

Босанац ја призна својата плата во Пинкови ѕвезди и ја спомена својата пензија: „Ова е како добра петтина…“

– Имам пензија, не може да биде подобра. Еве имам сто евра, 11.000 динари, доволно е. Ова е како петтина од добра пензија – рече Драган Стојковиќ Босанец за „Република.рс“, а потоа откри што купил од својот хонорар:

– Малку маргарин, малку паризиер, малку лута пиперка и леб, шеговито одговори.

Инаку, познатиот хармоникаш Драган Стојковиќ Босанац неодамна изјави дека неговата ќерка Александра Стојковиќ Џиџа тешко се справува со првата бременост.

– Џиџа е добро. Не се справува баш најдобро со бременоста, но ќе биде добро. Сè уште е рано да се зборува за таа тема – рече тој.

