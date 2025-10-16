Босанац ќе стане дедо, ќерката Џиџа го чека првото дете

Пејачката Александра Стојковиќ Џиџа, ќерка на музичарот Драган Стојковиќ Босанц, е во друга состојба.

Александра неодамна откри дека очекува дете, а оваа добра вест ја сподели само со најблиските.

– Џиџа е пресреќна од добрата вест. Веста ја сподели со татко и, кој не го криеше задоволството од доаѓањето на неговиот внук или внука во неговиот дом. Таа е во врска со таткото на детето веќе неколку месеци и тие живеат заедно – изјави добро информиран извор за Информер.рс

Инаку, Џија се повлече од сцената и привремено ја остави кариерата настрана за да се посвети на музичкото образование.

– Никогаш не сакав да работам на естрада, само сакав да го правам она што го сакам. Сакав да им покажам на луѓето што сакам, преку различни жанрови и похрабри изрази, и да скршам некои табуа што постојат во нашето естрадно шоу. Правилото: „Мора да го направиш вака или онака“ не мора секогаш да важи. Што се однесува до настапите, направив пауза поради факултетот и магистерските студии. Не ја мавтам дипломата за да добијам работа, но сето тоа го направив од љубов кон музиката – рече таа.

фото:Instagram printscreen/dzidza_official and d.s.bosanac_official