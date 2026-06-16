Овие вкусни бомбици од сирење се идеален избор за ладно предјадење, празнична трпеза или дружење со пријателите. Се подготвуваат брзо и лесно, а комбинацијата од сирење, кашкавал и кремасто топено сирење создава богат и неодолив вкус.

Состојки:

300 грама сирење

50 грама кашкавал

3 топени сирења (зденки)

1 лажица пармезан

За валкање:

свеж копар, ситно сечкан

Подготовка:

Во подлабок сад изрендајте ги сирењето и кашкавалот. Додадете ги пармезанот и топените сирења, па добро измешајте со лажица додека не добиете компактна и еднолична смеса. По желба, зачинете со малку црн бибер. Од подготвената смеса земајте мали количини и обликувајте бомбици со големина по желба. Бомбиците извалкајте ги во ситно сечкан копар. Пред сервирање, оставете ги во фрижидер околу 30 минути за подобро да се стегнат и да ги соединат вкусовите.

Послужете ги како ладно предјадење, дел од мезе или како вкусен залак за свечени пригоди. Освен што се многу вкусни, овие бомбици изгледаат декоративно на секоја трпеза.

Foto: Magnific

Izvor: Kurir