Додека Боки 13 кани на премиера на документарецот „Рекет“, судот „го почести“ со нови 5 години затвор за „Меѓународен сојуз“

Бојан Јовановски, познат во јавноста како Боки 13, е осуден на пет години затвор за измама и перење пари во случајот „Меѓународен сојуз“. Боки 13, кој сега е актуелен со свој поткаст, не дојде да ја слушне пресудата.

За делото измама е осуден на три години затвор, за перење пари е осуден исто на три години, односно единечната казна е пет години затвор, пренесе Слободен печат.

Обвинетата Јасна Ерцеговиќ е осудена на две години затвор, додека Христина Блажевска и таткото на Бојан се осудени на условни казни, сите обвинети за помагање при перење пари.

Според обвинението, со наводен проект за изградба на старски домови, Јовановски измамил двајца бизнисмени, меѓу кои и покојниот Силјан Мицевски, а со парите што нивните фирми ги уплатиле, ги финансирал телевизијата „1ТВ“ и невладината „Меѓународен сојуз“ и купувал лични предмети.

Ова е втора пресуда за предметот кој почна во 2020 година. Јовановски првично беше осуден на девет години затвор, но Апелација го врати предметот на повторно судење. Јовановски беше во затвор за случајот Рекет, осуден на 9 години затвор. Но не ја одлежа цела казна бидејќи Апелација му ја намали казната на пет години поради лошата здравствена состојба.

И додека Боки 13-ка ги кани медиумите и јавноста оваа среда (15.10.2025 г.) на премиера на својота верзија од животната приказна филмувана во документарниот филм Рекет – 1 дел, во режија на Весна Бејби Петрушевска, судот „го поздрави“ со пресуда во која е содржана нова 5-ка, во вид на затворска казна. Ќе има ли од неа документарец и дали новопечениот поткастер ќе мора да се врати назад зад решетки за затворската казна да ја одлежи, останува да видиме?!

Фото: printscreen (lazarovpodcast) /Илустрација направена со AI и Facebook/Bojan Jovanovski