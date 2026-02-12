Богата, успешна, убава но не и висока: Драгана Мирковиќ не ги соблекува потпетиците, а еве кој е нејзиниот број

Драгана Мирковиќ е во јавноста со децении и речиси сè за нејзиниот живот е познато. Секако, некои информации понекогаш се провлекуваат низ пукнатините…

Сепак, многумина се изненадени кога ќе дознаат колку е висока.

Музичката дива е висока 166 см, а поради високите потпетици што често ги носи, многу луѓе грешат во својата проценка.

Патем, иако е една од најуспешните пејачки на Балканот денес, таа еднаш призна дека не планирала да се занимава со пеење.

– Како мало девојче, имав сосема поинакви соништа од сето ова што ми се случи. Секако дека сонував и сакав да бидам среќна, и ако гледаме на тоа на тој начин, тогаш мојот сон дефинитивно се оствари. Но, имав и други соништа – не сакав да пеам, не сакав да го правам тоа и дури бев против тоа – рекла таа еднаш и додала:

– Уште од моите пет години, се сеќавам како сите ме тераа да пеам. „Ајде, Драгана, пеј“, потоа во училиште, потоа на настани, културно-уметничкото друштво… Искрено, тоа беше траума за мене, воопшто не ми се допаѓаше да го правам тоа. Ја сакав музиката, но не и да бидам пред луѓе и да морам да пеам – рече таа.

„Денес живеам совршено“

Патем, Драгана неодамна проговори за својот живот по разводот од сопругот Тони Бијелиќ и нагласи дека ужива во него.

foto: Printscreen/Instagram/draganamirkovic