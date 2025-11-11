Блиска пријателка на Верица и Марија Шерифовиќ открива како тие ја примиле веста за смртта на Рајко

Рајко Шерифовиќ почина вчера (10.Ноември) во родниот Крагуевац по тешко и кратко боледување.

За смртта на музичарот, ќерката Марија Шерифовиќ и синот Даниел Павловиќ објавија дека се грижеле за својот татко до последниот ден.

Смртта на поранешниот тапанар ја погоди и пејачката Нада Обриќ, која со децении е пријателка со поранешната сопруга на Рајко, Верица, а за Ало.рс откри како наследничката се справила со смртта на својот татко и по што ќе го памети Шерифовиќ.

– Никогаш нема да заборавам кога бев со Верица во Крагуевац дваесет дена. Рајко доаѓаше по малку, сите заедно пиевме кафе, таа му го подготвуваше ручекот, се грижеше за него, знаеше да му позајми пари ако му требаат, неверојатна ситуација со оглед на тоа што беа разведени – Нада Обриќ беше искрена и истакна дека ситуацијата во која се нашле поранешните сопружници не ѝ била непозната, бидејќи и самата имала таков однос со својот поранешен партнер.

– За мене, нивниот однос беше исклучително нормален. Марија бескрајно го водеше сметка за Рајко и правеше сè што е можно за него. Таа правеше сè за него, до последниот ден. Жал ми е за Марија, Верица беше ужасно потресена, рече Нада Обриќ.

Како што пишуваат српските медиуми, Марија и Верица моментално се во Белград, додека Даниел е во Крагуевац за да го организира испраќањето на Рајко Шерифовиќ.

фото:Instagram printscreen/vericaserifovicofficial/serifovic