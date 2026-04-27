Била обвинета за кражба на бакшишот, но Теа откри што навистина се случило на настапот

Пејачката Теа Билановиќ неодамна проговори за непријатните искуства на настапите кои стануваат сè почести.

Бидејќи ја нарекуваа кралица на бакшишот, таа откри колку пари добила најмногу, и истакна дека е обвинета за кражба.

– Ми се допаѓа тој епитет, благодарна сум на мојата публика за тоа. Пеев на забава по која нè бркаа за да го вратиме бакшишот. Кога сфатив дека ситуацијата е алармантна, ја зедов чантата и се скрив во друга соба. Потоа мајката на едно момче извика дека го опијанав нејзиниот син и му ги зедов сите пари, што сигурно не беше случај. Не можам да присилам никого да ми даде пари. Најголемиот бакшиш што го добив со мојот бенд беше 48.000 евра – откри Теа, а потоа призна на што најчесто ги троши своите заработки:

– Инвестирам пари во мојата кариера, а кога станува збор за мене лично, ги трошам на штикли. Моментално имам 43-44 пара штикли. Половина од нив се во багажникот на мојот автомобил – изјави таа за Hype.

фото:Instagam printscreen/ tea.bilanovic

