Била единствената жена во обезбедувањето на Аркан: Ги чувала Анастасија и Вељко, а еве во какви односи се денес

Навршија 26 години од убиството на Жељко Ражнатовиќ Аркан. Оваа година, Цеца Ражнатовиќ отиде на неговиот гроб со својата снаа Богдана, внукот Жељко, сестрата Лидија и бројни пријатели.

Меѓу членовите на семејството на Аркан и обожаватели, жена по име Станка Пејовиќ го привлече вниманието на комеморацијата минатата година, 25 години по неговата смрт.

Потоа таа топло се поздрави со Цеца, Станка беше единствената жена во обезбедувањето на Аркан и се грижеше за неговите деца.

Станка се појави во јавноста по многу години, но сè уште изгледа исто, и како што можеше да се види, остана во блиски односи со пејачката и неговите деца, а тие се извинија за споменувањето.

По неговата смрт, Станка остана нивна семејна пријателка, а го тренираше Вељко.

Освен што имаше брилијантна спортска кариера, Станка ја изгради својата кариера и преку СД „Раднички“ каде што денес е генерален секретар, имаше искуство и како единствена жена каскадер во Србија која скокнала од Бранков мост. Пејовиќ беше и на чело на Кикбокс Асоцијацијата на Белград од 2013 до 2018 година, но во јавноста е најинтересна како телохранител на Ражнатовиќ, што е донекаде досадно, пишува 24sedam.

Во една прилика, таа откри како го запознала Аркан, како и како станала телохранител на неговото семејство.

– Тоа беа деведесеттите, јас ги нарекувам „среќни деведесетти“. Мислам дека е погрешно од страна на медиумите да ги популаризираат тие деведесетти, бидејќи децата фаворизираат одредени ликови и се обидуваат да ги копираат, а грешка е во медиумите да даваат толку многу простор. Да, работев, тоа беше времето, тој беше дел од тоа време, како и јас, а нашата главна врска беше спортот. Во тоа време, тој беше почесен претседател на Кикбоксинг сојузот на Србија, беше претседател на Кикбоксинг клубот Црвена Звезда, и така го знаевме сите ние што бевме таму, бидејќи учествуваше во организацијата на одредени натпревари. Поточно, помагаше финансиски, бидејќи во тоа време немаше државно финансирање како денес – рече таа за споменатиот медиум.

фото:Instagram printscreen/MOJ PUT – Život, ljudi i događaji…/ Jutarnji Program TV Happy/Kurir.rs