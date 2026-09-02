Бени Бланко објави видео од голата и жешка Селена Гомез на јахта

Музичкиот продуцент Бени Бланко објави видео од својата сопруга Селена Гомез како се сонча гола на јахта на TikTok, а снимката брзо стана вирална. Парот, кој се венча минатиот септември по околу две години врска, е познат по тоа што не ја крие својата меѓусебна наклонетост во интервјуа и на социјалните мрежи.

Бланко уште еднаш покажа колку е заљубен во својата сопруга изминатиот викенд. Тој сподели видео на TikTok на кое таа се сонча на јахта, што е на самата граница на она што е дозволено според правилата за голотија на платформата. Во видеото, Гомез лежи на стомак, гола. Не е јасно дали носи долна облека, а штом забележи дека Бланко ја снима, се насмевнува и го покрива лицето.

Видеото има повеќе од 26 милиони прегледи само на TikTok, со претежно позитивни коментари. „Селена изгледа брутално и се надевам дека го знае тоа!!!!“, напиша еден корисник. Друг се пошегува: „Дали твојата сопруга е слободна?“

Коментарите вклучуваа пораки како: „Честитки, го скрши интернетот“ и „Бени, како се чувствуваш да ја имаш жената за која сите сонуваат?“

Други ја опишаа Селена како „вечна кралица“ и „прекрасна“, а Бени како „најсреќниот маж на светот“. Еден коментар го сумираше општиот впечаток: „Таа е среќна затоа што нашла маж кој ја сака и е горд на неа, и тоа е сè што е важно“.

foto: printsreen/Х/benny blanco