Барбара Бобак отворено за конфликтот со Александра Пријовиќ по приказната дека ѝ го украла стилистот

Пејачката Барбара Бобак беше гостинка во емисијата „Амиџи шоу“, каде што одговараше на прашања што ѝ доаѓаа преку Инстаграм, а меѓу најинтересните беа оние во врска со нејзините односи со колегите од забавната индустрија, како и потенцијалните музички дуети. На директното прашање дали би снимила дует со Дарко Лазиќ или Љубо Аличиќ, Барбара кратко одговори:

– Не можам да ти одговорам, не би снимила.

Потоа следеше хумористично прашање за тоа со кој пејач би сакала да „витка сарма“, на што Бобак одговори со насмевка:

Со Цеца, бидејќи Карлеуша не јаде месо, веројатно не знае да витка сарма.

Таа го коментираше и конфликтот со водителката Бојана Лазиќ.

– Добро сме, ми се јави кога правеше интервју со Иван, ми се јави, т.е. тој ми се јави. Решивме. Ми се јави, мислам дека ќе одам кај неа во недела – рече Барбара.

Најголемо внимание привлече прашањето за наводите дека Александра Пријовиќ „ и го киднапирала стилисот“, како и нивната врска потоа.

– Да, ми се јави. Ми се јави, беше решено, ми објасни дека не е така, така да се каже, и тоа е тоа“, истакна Бобак, потврдувајќи дека несогласувањата се решени.