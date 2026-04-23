Ава Карабатиќ објави интимно видео, па се премисли: „Драги жени, вака тоа се прави“

Старлетата и учесничка во реално шоу Ава Карабатиќ се најде во центарот на нов скандал откако на нејзиниот Инстаграм профил се појави видео од неа со нејзиниот поранешен свршеник.

На нејзиниот профил првично се појави шокантна објава, која гласеше:

– Решив да го објавам првиот п****ќ, линкот е во описот на мојот профил. Драги жени, вака се прави тоа.“ Старлетата ја сподели фотографијата со линк до нејзиниот профил на страницата за возрасни, но неколку часа подоцна спорната содржина беше целосно избришана од нејзиниот профил.

Кратко откако беше отстранета објавата, Ава брзо се огласи и даде сосема поинаква верзија на настаните, тврдејќи дека нејзиниот профил бил цел на сајбер напад.

– Мојот Инстаграм беше хакиран и беа објавени некои компромитирачки слики и видеа – рече старлетата, нагласувајќи дека сè уште не се чувствува виновна за она што беше во јавноста:

– Не се срамам од ништо, бидејќи го направив тоа со мојот свршеник, не го направив тоа со некого за пари. И други жени имаат такви снимки – нагласи Карабатиќ во своето јавно обраќање.

