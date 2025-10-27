Аца Лукас ја урниса Милица Павловиќ: „Ти си кинеска копија на Карлеуша“

Пејачот Аца Лукас се обрати на својата колешка Милица Павловиќ и јавно ѝ рече дека таа е „Кинеската Јелена Карлеуша“ и дека е време да престане да лаже.

Откако во јавноста се појави изјавата на Милица Павловиќ за нивниот нереализиран дует „Кидаш ме“, за кој пејачката рече дека лично го избришала, Лукас реши да го прекине молчењето.

– Значи, госпоѓице Милица Павловиќ, не би се огласувал, но ќе морам, за да можам да ви објаснам некои работи. Прво да ви кажам… Изгледа дека сте ги измешале лончињата! Дали ве учеа кога бевте мали дека ќе ви порасне нешто ако лажете? Не знаевте дека е лошо. Веројатно мислевте дека нешто друго ќе ви порасне, затоа толку многу лажете. Кукле моја, опашката ќе ви порасне од толку многу лажење! – порача тој.

– Знаеш, под едно, да се разбереме и тоа многу добро го знаеш. Не притисна никакво копче за „бришење“, ниту го избриша дуетот што го снимивме ти и јас, или поточно јас и ти. Сепак, тој дует беше забранет од мојата продуцентска куќа Hype, во согласност со мене од причини добро познати на тебе! Познати на тебе и на твојата Гранд продукција. Знаеш зошто е тоа така? И судот знае, нели? Значи, не избриша ништо, доби забрана!

Потоа Лукас се осврна на тоа кој кого го информирал за соработката и дуетот.

„Зборуваш глупости“

– Втората лага не е лага, бидејќи кога човек лаже, лаже паметно. Зборуваш глупости! Драга моја, дали некој ќе ти поверува кога ќе кажеш дека те бркав да снимиш дует?! Па мислиш ли дека има некој што ќе ти поверува, освен твоите Индијанци кои се тепаат околу тебе?! Кукло моја, дали ми треба твојата популарност?! Имав таа популарност кога бев мал?! Гледај, што се однесува до популарноста, собери ги сите билети што ги имаше на турнејата ова лето, а ги продаде… Не мислам дека ќе имаш иста количина како мене ни на еден концерт – рече Аца Лукас, а потоа додаде:

– Сега слушај ме внимателно! Најдобро би било да се бориш со луѓе кои се огромни, големи и недостижни за тебе! Знаеш дека бев во жирито, знаеш дека ти реков дека ќе бидеш ѕвезда, а ти погреши! Не ти реков дека ќе бидеш Мадона, знаеш! И мислиш дека си Мадона! Добро ти кажаа, и се чини дека навистина си Кинеската Карлеуша, кукла моја! Карлеуша направена во Кина, тоа си ти! Затоа, бори се со мене, работи си ја работата. Имаш талент, можеш да бидеш ѕвезда, но немаш талент да се расправаш, да се расправаш, бидејќи немаш интелект за тоа! Тргни се од задникот! И работи си ја работата и уживај! Не зборувај и не лажи, бидејќи треба да учиш, ако досега не си научила, ќе ти порасне опашката ако толку лажеш!

Да ве потсетиме дека Милица Павловиќ и Аца Лукас го снимија дуетот „Кидаш ме“ кој беше многу успешен, а потоа одеднаш се скараа и го прекинаа контактот. Потоа, Милица, зборувајќи за конфликтот со својот колега, рече дека се надева дека нема да му го направи на никого она што ѝ го направија.

фото:Instagram printscreen/aleksandar_vuksanovic_official/senoritamilica