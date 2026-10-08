Антониа Гиговска замина кај мама поради една важна и голема причина со уште позначаен повод

Откако стана мажена жена, за Антониа Гиговска одењето во „старото“ дома кај мама и тато е време кога може да се наврати на онаа топлина од детството, но и да се потпре на помошта кога е Киан во прашање.

Овој пат, одењето на добропознатиот терен под кровот на родителите, беше со една важна и голема причина со уште позначаен повод.

Пејачката го зеде синчето за рака и правец кај баба и дедо за да слават и да и ја пеат „среќен роденден“ на баба која го прослави својот јубилеен 60-ти родеден.

-Среќен роденден мама, да си најсреќна, те сакам бескрајно, напиша Антониа во описот на фотографијата.

А на славечичката од убаво- поубаво, да дува свеќи од роденденската торта со двете внучиња покрај себе.

Со најубавиот подарок од Бога, внукот од ќерка и внукот од син, баба не може да биде посреќна и поблагодарна кога ја слуша најубавата музика за уши од гласчињата на наследниците додека пеат специјално за неа.

А тие пак.. весели и како сите дечиња – едвај чекаат да дувнат додека мама и тета Антониа им кажува да пеат уште еднаш.

Поубаво, здравје!

Среќен роденден!

фото:Instagram printscreen/antoniagigovskaa