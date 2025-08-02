Анастасија и Гудељ се селат во Холаднија: Фудбалерот доби понуда што е тешко да се одбие

Немања Гудеља го бараат од фудбалскиот клуб Ајакс, па парот веќе почнал да бара станови во Амстердам.

Анастасија и Немања Гудеља се соочуваат со нови животни можности. Српскиот фудбалски репрезентативец и зетот на Светлана Цеца Ражнатовиќ, наскоро би можел да се приклучи на Ајакс Амстердам, па очигледно двојката наскоро ќе се пресели во земјата на лалињата.

Името на 33-годишниот капитен на Севиља е на врвот на листата на познатиот холандски клуб, а за ова веќе нашироко пишуваа шпанските и холандските медиуми. Фактот дека договорот на Гудеља со фудбалскиот клуб за чии бои сè уште настапува истекува во јуни 2026 година го излудува Ајакс, а медиумите споменуваат дека холандскиот клуб би можел да плати два милиони евра за неговата слобода.

Севиља, исто така, се соочува со финансиски проблеми поради строгите ограничувања на платите во Ла Лига. Клубот моментално има право да регистрира само 12 играчи за оваа сезона. Доколку трансферот се случи, тоа би значело враќање на Гудељ во Холандија по осум години. А со Немања е и неговата подобра половина, со која, како што се дознава, тој веќе бара стан во Амстердам каде што би живееле доколку се случи овој трансфер.

За потсетување, тие неодамна купија вила од повеќе милиони евра во Севиља која зрачи со удобност и луксуз, како што веќе пишувавме. Според нашиот извор, доколку се преселат во Холандија, ќе одат во Шпанија секогаш кога ќе им дозволат обврските.

foto: printscreen/instgaram