Ана Севиќ скрешена од тага се прости од поранешниот девер

Водителката Ана Севиќ се огласи на својот Инстаграм и се збогува со својот поранешен девер Драган Лазиќ, кој трагично го загуби животот вчера.

Завчера (11. март) во близина на Шабац, братот на Дарко Лазиќ, Драган Лазиќ, трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа. Синоќа, голем број колеги и пријатели се собраа во куќата на пејачот, а меѓу нив беше и поранешната сопруга на Дарко, Ана Севиќ.

Ана дозна за страшната вест за време на снимање, кога веднаш замина и веднаш отиде во Брестач. Сега се огласи преку Инстаграм кога се збогува со Драган со трогателна порака.

„Почивај во мир… Во мислите и спомените…“, напиша Ана.

Лазиќ ги информираше и сите на Инстаграм за местото и времето на погребот на својот брат.

„Драги пријатели, другари, колеги, познаници, погребот на мојот брат Драган Лазиќ ќе се одржи денес (13. март) во 14 часот на гробиштата во Брестач. Ви благодарам во име на семејството Лазиќ“, напиша тој во црно-белата фотографија од својот брат.

извор:instagram printscreen/anasevicofficial