Ана Севиќ има само една тетоважа, а еве како е создадена

Пејачката Ана Севиќ ја покажа единствената тетоважа што ја има на прстот и откри како ја добила. Ана Севиќ, која неодамна проговори за врската помеѓу Дарко Лазиќ и нивната ќерка Лорена, е на сцената повеќе од една деценија, а сега се потсети на својот потег од почетокот на нејзината кариера.

Преку нејзиниот Инстаграм профил, еден од нејзините следбеници ја праша дали има тетоважи.

„Дали имаш некои тетоважи и колку од нив значат? Знаеш дека те обожавам уште од самиот почеток“, беше прашањето од еден од следбениците на Ана.

Севиќ откри дека во младоста, уште во нејзините рани пејачки денови, имала голема желба да се тетовира, што и го направила.

„Единствената. Ја направив во 2008 година кога бев во училиште за пеење со Александра Радовиќ. Едно утро се разбудив и решив дека тоа ќе се случи истиот ден или никогаш повеќе… Секако, сите тетоважи можеа да го прават тоа само еден месец, но јас отидов во студиото и седев додека не ме прифатија. Многу интересен ден“, откри Ана.

