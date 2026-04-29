Ана Севиќ го запознала својот татко дури кога имала 20 години: Еве каква е нивната врска денес

Пејачката и водителка Ана Севиќ отсекогаш отворено зборувала за својот приватен живот, но никогаш не сакала многу да зборува за својот татко. Ана Севиќ денес ужива во семејниот живот со својот сопруг Данијела Недељковиќ, со кого има две деца, синот Симеон и ќерката Сена, додека од првиот брак со пејачот Дарко Лазиќ ја има ќерката Лорена.

Ана, која неодамна проговори за Дарко и неговиот однос со неговата ќерка, немаше среќа да расте во идилично семејство. Таа порасна со нејзината мајка, Даниела, и до 20-тата година не знаеше кој е нејзиниот татко.

Биолошкиот татко на Ана Севиќ, Видан, се појавил во нејзиниот живот дури кога таа станала девојче, во времето кога учествувала во „Ѕвезде Гранда“. Нејзината мајка забременила многу млада и се преселила во главниот град со Ана кога таа била бебе.

Таткото на пејачката оттогаш се преженил и ја добил ќерката Маја. Пејачката и нејзиниот татко сега се во одлични односи, а таа е блиска и со нејзината полусестра Маја.

– Ана и нејзиниот татко Видан не се познавале дваесет години, ниту пак имале никаков контакт. Нејзината мајка забременила со Видан кога била мала, а додека Ана била сè уште бебе, двајцата се преселиле во главниот град. Се шпекулирало дека детето е на Видан, но никој не можел ништо да потврди, бидејќи тоа била само лежерна врска и со текот на времето сè било прикриено. Многумина ја обвинувале Данијела за фактот дека нејзиното дете ќе порасне без татко, па затоа таа решила што побрзо да се оддалечи од сè. Таа започнала нов живот во Белград и набрзо се омажила – еднаш изјавил извор близок до семејството на Ана Севиќ за Курир.